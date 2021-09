E' un Napoli che convince tutti! Ritmo, carattere e qualità: 2-2 contro un super-Leicester

Il Napoli rimonta il doppio svantaggio contro un grandissimo Leicester, mostrando in 90' tutte le sue doti, a partire dalla qualità con cui crea tantissime palle gol per ribaltarla già nel primo tempo, al carattere di non mollare sotto di 2-0, fino ad uno strepitoso Osimhen ed ai cambi di Spalletti ancora una volta determinanti. Anche in una serata sfortunata sotto porta, la squadra di Spalletti convince sempre di più. Le notti europee disastrose sul piano del gioco con AZ, Real Sociedad e Granada sembrano un ricordo.