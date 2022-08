Edo DL alla tv costaricana: “Navas? Parliamo con tanti e cerchiamo attaccante e portiere”

Il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, ha parlato in esclusiva alla tv del Costarica Teletica.com,

Il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, ha parlato in esclusiva alla tv del Costarica Teletica.com, esaltando le qualità di Keylor Navas: "Il mondo sa che Keylor è un portiere molto forte che ha vinto molti campionati",

Sulla situazione porgtieri: "Stiamo parlando con molti club, con Chelsea, Manchester, Real Madrid, Barcellona perché ci sono giocatori che piacciono al Napoli e stiamo andando a vedere, il mercato è aperto fino a settembre" ha detto.

Cè un termine ultimo per riscattare il portiere? "No. Per ora abbiamo Meret e Sirigu, per ora sono loro, poi vedremo. È normale che il Napoli debba completare la squadra e dobbiamo cercare un attaccante e un portiere" ha spiegato