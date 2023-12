Effetto sorpresa svanito e problemi tattici, Kvara è in ombra: la soluzione di Mazzarri

TuttoNapoli.net

Si è perso Khvicha Kvaratskhelia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, raccontando l'avvio di stagione non brillantissimo del talento georgiano, partendo dalla brutta prestazione di venerdì contro la Juventus, forse la peggiore da quando è arrivato al Napoli. Alla base, oltre al fatto che tutti gli avversari hanno imparato a leggerlo meglio e a raddoppiarlo o in alcuni momenti triplicarlo, c'è anche un problema tattico per la Rosea:

"Un altro aspetto che l’allenatore sta curando è quello della posizione, chiedendo al giocatore con il nome per lui impronunciabile di venire più in mezzo, avvicinandosi alla porta. Lo aveva fatto bene a Bergamo con uno splendido gol di testa. Come movimento aveva fatto benissimo pure contro la Juve, salvo poi concludere in quel modo insulso, decisamente non all’altezza della fama internazionale che Kvara ha".