Elmas show, i quotidiani: "E' la sua Coppa, gol da rapinatore. Decide la qualificazione"

Eljif Elmas show, prima doppietta con la maglia del Napoli, tanti elogi sui quotidiani per il talento macedone che è stato grande protagonista contro il Leicester.

Voto 7.5 per il Corriere dello Sport

"Puntuale sul 2-0, meno sul gol di Evans. Poi, però, firma il 3-2 da rapinatore d’area: e vale la qualificazione".

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport

"Questa è la sua Coppa. Con la doppietta raggiunge Osimhen a 4 gol. Grande intensità"

Voto 7.5 per Tuttonapoli

"Doppietta europea che vale il passaggio del girone. Bravissimo a seguire l'azione e invitare Petagna all'assist, si muove con fiuto del gol anche sul 3-2 dando densità all'area di rigore. Due gol all'interno di una partita in cui gioca di fino quando può e corre per tre quando il pallone ce l'hanno gli avversari".