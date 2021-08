Europa League, ecco tutti i gironi: tosto per Napoli e Lazio nonostante la prima fascia

È terminato da poco il sorteggio dei gironi dell'Europa League e non ci sono buone notizie per le due italiane. Ostacolo Leicester (il peggior avversario possibile dalla seconda fascia) per il Napoli, mentre la Lazio ha pescato un vero gruppo di ferro, con Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray. Di seguito tutti i gironi della prossima edizione della seconda coppa europea per importanza:

Gruppo A

Lione

Rangers

Sparta Praga

Brondby

Gruppo B

Monaco

PSV Eindhoven

Real Sociedad

Sturm Graz

Gruppo C

Napoli

Leicester

Spartak Mosca

Legia Varsavia

Gruppo D

Olympiacos

Eintracht Francoforte

Fenerbahce

Anversa

Gruppo E

Lazio

Lokomotiv Mosca

Marsiglia

Galatasaray

Gruppo F

Braga

Stella Rossa

Ludogorets

Mitdjylland

Gruppo G

Bayer Leverkusen

Celtic

Betis

Ferencvaros

Gruppo H

Dinamo Zagabria

Genk

West Ham

Rapid Vienna