Europa League, i risultati del playoff: fuori a sorpresa Sporting, Galatasaray e Wolfsburg

Terminate le gare del quarto ed ultimo turno preliminare di Europa League. Non sono mancati i risultati a sorpresa: i danesi del Copenaghen sono stati eliminati dal Rijeka mentre il Basilea è caduto in casa contro il Cska Sofia. Galatasaray subito fuori sul campo dei Rangers mentre da un campionato tra i top europei è subito 'caduto' il Wolfsburg, sconfitto in trasferta dall'Aek. Clamorosa davvero l'eliminazione dello Sporting Lisbona, sconfitto in casa per 4-1 dal Lask.

Cluj - KuPS 3-1

Ararat-Armenia - Stella Rossa 1-2

Charleroi - Lech Poznan 1-2

Dinamo Zagabria - Flora 3-1

Liberec - APOEL1-0

Malmo - Granada 1-3

Rosenborg - PSV 0-2

Hapoel Beer Sheva - Viktoria Plzen 1-0

Dinamo Brest - Ludogorets 0-2

Copenaghen - Rijeka 0-1

Legia - Qarabag 0-3

Sarajevo - Celtic 0-1

Standard Liegi - MOL Fehervar 3-1

Basilea-Cska Sofia 1-3

Dundalk-Klaksvik 3-1

Young Boys-Tirana 3 - 0

Rangers-Galatasaray 2 - 1

AEK-Wolfsburg 2-1

Sporting-LASK 1-4

Tottenham-M. Haifa 7-2

Rio Ave-Milan 1-1 ai supplementari