Fabian al PSG, due idee per sostituirlo: Barak e Lo Celso in cima alla lista

Da tempo ormai il Napoli lavora a due piste per il centrocampo: Antonin Barak, che piace da una vita, e Giovani Lo Celso, una passione più recente per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Ora che Fabian Ruiz sta per lasciare la squadra, direzione PSG, bisognerà accelerare per il sostituto e restano questi i due nomi sul taccuino. Così, oltre al portiere e all'attaccante, adesso si aggiunge pure il centrocampista alla lista delle necessità di Luciano Spalletti. A scriverlo è il Corriere dello Sport.