Feltri ritratta: "Mie frasi riferite al portafoglio e non al cervello di quelli del Sud"

Vittorio Feltri è al centro della bufera dopo la frase pronunciata nei giorni scorsi: “Ritengo quelli del Sud inferiori”. Ora il direttore di Libero, in un editoriale sul quotidiano che dirige, prova a correggere il tiro.

“In quella frase non mi riferivo alle loro qualità morali e intellettuali, bensì al fattore economico, nettamente svantaggioso rispetto al Settentrione. In sostanza le mie dichiarazioni si riferivano al portafoglio e non certo al cervello” conclude Feltri.