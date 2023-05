Festa del 4 giugno, diretta Rai con Nino D'Angelo e D'Alessio: scelto il presentatore

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla festa i programma domenica prossima al Maradona

Comincia il conto alla rovescia per la festa di domenica 4 giugno, quando il Napoli alzerà la coppa dei campioni d’Italia e poi, dopo la partita con la Samp (si giocherà alle 19, assicura De Laurentiis, oggi l’ufficialità della Lega), dalle 21 un grande spettacolo nel Maradona sicuramente sold-out.

Ci saranno ospiti canori - da Nino D'Angelo con l'inno «Napoli» a Gigi D'Alessio, Clementino e tanti altri cantanti e attori, con la scaletta in evoluzione -: la serata sarà presentata da Stefano Di Martino. Non potendo contenere un popolo in festa, saranno installati dei maxischermi in quattro piazze cittadine - Plebiscito, Mercato, Scampia e Bacoli - oltre ad almeno sei comuni: da Castellammare di Stabia a Pozzuoli, Portici, Nola, Bacoli e Giugliano