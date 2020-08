Fine dell'era Callejon, lo spagnolo saluta i compagni tra le lacrime: deciso il suo futuro

Fine dell'era Callejon. Quella di ieri sera al Camp Nou è stata l'ultima partita disputata da José Maria Callejon con la maglia del Napoli dopo sette lunghi e bellissimi anni in azzurro. Come raccontato dall'edizione odierna de La Repubblica, l'esterno d'attacco spagnolo ha salutato i compagni tra le lacrime al termine di una partita in cui di certo non ha brillato. Chiude con un k.o. con dignità l'ex Real Madrid, nel tempio di Messi e del Barcellona. Il futuro sarà proprio in Spagna probabilmente: c'è il Villarreal.