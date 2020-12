Focus bilancio, da Diawara a Lozano: focus sulle plusvalenze e gli acquisti del 2020

Il Napoli ha chiuso il bilancio 2020 in rosso per 18,97 milioni di euro, con fatturato in calo per l’effetto Covid. Nell'analisi di Calcio&Finanza, ecco le plusvalenze dell'ultimo esercizio:



- Amadou Diawara alla Roma per 21 milioni: 19,3 milioni di plusvalenza;

- Roberto Inglese al Parma per 20 milioni: 16,9 milioni di plusvalenza;

- Marko Rog al Cagliari per 15 milioni: 12,7 milioni di plusvalenza;

- Simone Verdi al Torino per 22 milioni: 11,1 milioni di plusvalenza.

Bilancio Napoli 2020, i costi

I costi sono stati pari a 294,8 milioni di euro, in crescita del 17% dai 252 milioni di euro del bilancio al 30 giugno 2019. A pesare in particolare modo la crescita degli ammortamenti legati ai calciatori (passati da 82 a 118 milioni di euro) e la crescita nel costo del personale (da 135,1 a 140,7 milioni).

La crescita degli ammortamenti è legata al calciomercato, dicevamo. In particolare, gli acquisti più costosi dell’ultima stagione sono stati:

- Hirving Lozano dal Psv per 35 milioni;

- Stanislav Lobotka dal Betis per 20,9 milioni;

- Andrea Petagna dalla Spal per 16,5 milioni;

-E lif Elmas dal Fenerbahce per 16,1 milioni;

- Amir Rrahmani dall’Hellas Verona per 14,2 milioni.