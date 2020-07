Football Italia - Osimhen, c'è anche il Milan tra le proposte valutate: entro martedì la scelta

Il Milan è entrato in corsa per ingaggiare l'attaccante del Lille Victor Osimhen. A riportare la clamorosa indiscrezione sono i colleghi di Football-italia, portale in lingua inglese seguitissimo all'estero. Secondo le fonti di Football Italia in Nigeria anche il Milan sta preparando la propria proposta per il Lille per l'attaccante. Il prezzo richiesto è di almeno 50 milioni, ma i rossoneri eventualmente proveranno ad includere alcuni giocatori per ridurre il costo dell'operazione.

È attesa una decisione entro lunedì o martedì - riferisce il portale - visto che il nuovo intermediario nell'operazione ha aiutato Osimhen a sentirsi meno pressato nel trasferirsi al Napoli. Questo gli sta dando la libertà di scegliere la sua prossima destinazione e valutare pienamente tutte le proposte che ha di fronte, tra cui anche Milano.