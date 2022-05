FOTO - Altro striscione offensivo contro ADL: "Sempre lo stesso. Non parlare, chiudi il cesso!"

Nella notte è apparso un altro striscione di contestazione in città, più precisamente a Piazza Sannazzaro.

Nella notte è apparso un altro striscione di contestazione in città, più precisamente a Piazza Sannazzaro, nei confronti di Aurelio De Laurentiis. "ADL? Sempre lo stesso. Non parlare, chiudi il cesso", quanto scritto da una frangia del tifo organizzato. In particolar modo lo striscione viene firmato dal gruppo 'Vecchi Lions'. Di seguito lo scatto.