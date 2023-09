FOTO - Divieto UEFA, niente Vesuvio in trasparenza sulla maglia: il Napoli si adegua

Niente Vesuvio in trasparenza sulla maglietta del Napoli che questa sera affronterà lo Sporting Braga nella prima gara della Champions League 2023/24.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente Vesuvio in trasparenza sulla maglietta del Napoli che questa sera affronterà lo Sporting Braga nella prima gara della Champions League 2023/24. La UEFA infatti vieta elementi pittorici sulla divisa da utilizzare per le gare delle competizioni europee e per questo motivo il Napoli s'è dovuto adeguare. Il club partenopeo per la gara di Champions ha però cambiato anche altri dettagli, sul collo e sulle maniche. Ecco le due versioni della maglia 'away' a confronto: a sinistra quella utilizzata in campionato, a destra quella che da stasera in avanti verrà usata in Europa.