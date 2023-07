FOTO - Ecco Anguissa a Dimaro! Ovazione per il centrocampista che ringrazia tutti

Rudi Garcia al secondo giorno di allenamenti ritrova subito il suo fedelissimo

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito e Francesco Carbone

Ovazione per Anguissa a Dimaro! Il centrocampista azzurra alle 17.30 è entrato in campo salutando e ringraziando tutti per l'accoglienza per poi dirigersi in palestra. Rudi Garcia al secondo giorno di allenamenti ritrova subito il suo fedelissimo, in attesa degli altri nazionali che arriveranno nelle prossime 28-48 ore.