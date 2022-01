FOTO - Ecco il primo rinforzo di gennaio: Tuanzebe è già in città! Domani le visite mediche

Dall'Aston Villa al Manchester United, club proprietario del suo cartellino. Dal Manchester United al Napoli, adesso sì che è (quasi) tutto fatto. Axel Tuanzebe sarà il primo rinforzo invernale, in prestito dai Red Devils. Il centrale che sostituirà Kostas Manolas. E il giocatore inglese è già in città, come dimostra uno scatto postato da suo fratello Dimitri sui social, estasiato dal panoramato del Golfo. Sono in programma per domani le visite mediche.