FOTO - Il Napoli non rischierebbe il 3-0 a tavolino: il protocollo è valido "salvo provvedimenti statali o locali"

Tante polemiche per la decisione della Regione Campania, ma il Napoli non dovrebbe rischiare il 3-0 a tavolino per una decisione di un’autorità locale. Secondo il protocollo della Lega A relativo all'impatto del Covid-19 sulla gestione delle positività dei calciatori e del rinvio delle gare, una squadra ha l'obbligo di presentarsi in campo se non ha più di 10 calciatori positivi, pena la sconfitta a tavolino per 3-0. Il Napoli potrebbe rischiare il 3-0 a tavolino dopo l'imposizione della quarantena dell'Asl? La risposta dovrebbe essere no, infatti nel protocollo si legge: "Salvo fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali nonché della Federazione Italiana Giuoco Calcio - le seguenti regole per le ipotesi di positività al virus Sars-Cov-2 dei calciatori dei Club partecipanti alle Competizioni della Lega Nazionale professionisti Serie A".