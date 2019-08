FOTO - Juve-Napoli, l'assurdo annuncio sul sito bianconero: Vendita vietata a chi è nato in Campania

Ha del clamoroso ciò che si legge sul sito ufficiale della Juventus a proposito della vendita dei biglietti. Come riportato da Repubblica, che pubblica lo screen del sito bianconero, la vendita dei biglietti per Juventus-Napoli è vietata non solo ai residenti in Campania, come da prassi, ma anche a chi è nato nella Regione campana. La Juventus - si legge sul quotidiano - ha spiegato che è stata una misura concordata con Questura e Osservatorio: una sorta di prevenzione in attesa che l’Osservatorio dirami le proprie disposizioni.