FOTO - L'ex arbitro Marelli: "C'era anche un altro rigore su Callejon e rosso per Pasalic. Sul Var..."

Non uno ma due rigori negati al Napoli contro l'Atalanta. Sul proprio sito (lucamarelli.it) l'ex arbitro Luca Marelli aggiunge probabilmente un altro episodio alla lista di errori di arbitro e VAR: "Al minuto 66 il primo episodio chiave della partita. Callejon recupera un pallone sui 18 metri, tenta di entrare in area e viene travolto da Pasalic. Per quanto sia necessario essere prudenti in queste circostanze, la sensazione netta è che il contatto sia avvenuto a cavallo della linea dell’area di rigore e che, pertanto, il VAR avrebbe spostare il punto di contatto. Magari nei prossimi giorni l’AIA ci dimostrerà che la punizione dal limite era la decisione corretta ma, sulla base delle immagini a disposizione, il dubbio è molto forte".

Sul rigore su Llorente: "Non ha senso attaccarsi al gomito alto di Llorente: l’attaccante del Napoli stava saltando ad una certa distanza dal difensore (prima immagine) ed il contatto con Kjaer è stato provocato dal difensore stesso che si è mosso verso Llorente disinteressandosi completamente del pallone. Incolpare l’attaccante per il contatto col gomito è senza senso: non ha posto in atto alcuna azione che possa essere interpretata come irregolare. Se Kjaer non gli fosse andato letteralmente addosso, probabilmente avrebbe potuto deviare il pallone verso la porta".

Ed ancora sul VAR: "Vi ricordate, per caso, un contatto tra calciatori giudicato con un fermo immagine e diffuso dal VAR? Ma che vuol dire questa scelta? E’ ovvio che un’immagine del genere, in assenza di dinamica dell’azione e decontestualizzata, possa apparire come la spiegazione perfetta ma questo frame, semplicemente, ha un significato strumentale".