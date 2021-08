FOTO - Lavoro extra per Osimhen: da solo in campo con lo staff per l'attacco alla profondità

Primo allenamento terminato a Castel di Sangro, ma non per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è l'unico azzurro ancora in campo - oltre ai portieri - per un lavoro extra portato avanti direttamente da Luciano Spalletti ed i suoi collaboratori: Osimhen viene guidato nell'attacco alla profondità su diverse tipologie di filtrante.