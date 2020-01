FOTO - Lobotka, altro segnale social al Celta: davanti alla tv per Napoli-Inter

Ad assistere alla sconfitta del Napoli patita al San Paolo per mano dell'Inter di Conte c'era anche Stanisalv Lobotka: il giocatore slovacco sembra ormai ad un passo dall'azzurro, e probabilmente anche per questo il giocatore attualmente al Celta Vigo ha deciso di visionare il match della squadra di Gattuso. Il motivo "ufficiale", però, era la presenza in campo del connazionale Skriniar, al quale Lobotka ha dedicato anche una stories su Instagram: "Fratello..."