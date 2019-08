FOTO - "Lozano al Napoli!", spunta il like del Chucky: altro indizio di un acquisto imminente?

"Chucky al Napoli! Trionferà in Italia?". Questo il sondaggio lanciato dal celebre commentatore della tv messicana Xavi Sol su Twitter. Il collega ha dato per fatto il passaggio di Hirving Lozano in azzurro, ma la cosa più importante è che quest'ultimo ha avuto il 'placet' dello stesso attaccante messicano, che ha messo 'like' al post. Ancora indizi: il prossimo rinforzo azzurro sarà proprio Lozano?

AGGIORNAMENTO 23.38 - Pochi minuti dopo aver notato il galeotto 'mi piace' di Lozano, lo stesso messicano evidentemente l'ha rimosso. Già introvabile infatti nella pagina apposita del social network dell'uccellino: il like non c'è più.