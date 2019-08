FOTO - Milik scrive: "Soffro a non essere in campo, lavoro per tornare il prima possibile!"

Non ci sarà stasera Arek Milik. Il giocatore polacco non ha recuperato per la sfida contro la Juventus, e dunque dovrà guardare a distanza il big match del suo Napoli contro i bianconeri. L'attaccante azzurro ha cosi scritto un post su Instagram: "Stasera sarà una grande sfida, soffro a non essere in campo. Ma sto lavorando ogni giorno per tornare il prima possibile. Al vostro fianco. Forza Napoli, forza ragazzi!".