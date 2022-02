FOTO - Napoli-Milan, è già quasi sold out: ancora pochissimi biglietti disponibili

L’Impianto di Fuorigrotta avrà una cornice di pubblico delle grandi occasioni dato che si va verso il sold out.

Cresce a dismisura la passione dei tifosi del Napoli, a maggior ragione dopo il successo di Roma che è valso il primo posto in classifica. Sale la febbre in vista dello scontro diretto in programma domenica sera contro il Milan. L’Impianto di Fuorigrotta avrà una cornice di pubblico delle grandi occasioni dato che si va verso il sold out. I biglietti erano già in vendità dal 25 febbraio e per le prime 48 ore la vendita era riservata ai soli possessori di voucher. Quest'oggi è partita la vendita libera e in poche ore tutti i tagliandi a disposizione sono stati letteralmente polverizzati. Restano ancora a disposizione pochissimi biglietti acquistabili con il codice promozionale per Tribuna Nisida, Distinti inferiori e Curva A anello inferiore e superiore. Di seguito la foto.