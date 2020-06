FOTO - Rifinitura al San Paolo cominciata: l'arrivo del Napoli in pullman

E' cominciata da pochi minuti la rifinitura del Napoli in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. La squadra è arrivata intorno alle 17:45 al San Paolo, per tastare per la prima volta il terreno di gioco che domani di gioco sarà calpestato dalle due squadre. Di seguito l'immagine di TeleclubItalia poco dopo l'arrivo del pullman della squadra nell'impianto di Fuorigrotta.