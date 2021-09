FOTO TN - Esterno Curva B: rallentamenti per i controlli

Napoli e Cagliari sono già arrivate allo stadio Diego Armando Maradona, dove alle 20.45 si affronteranno per il posticipo della sesta di campionato. Un po’ di rallentamenti fuori la Curva B per il controllo della temperatura e del Green pass. A Molte persone, presentatesi con tampone negativo ma senza green pass, non è stato consentito l'ingresso nell'impianto di Fuorigrotta. Di seguito le immagini del nostro inviato dall'esterno dello stadio.