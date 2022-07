FOTO&VIDEO - Niente partitina per Mathias Olivera: allenamento differenziato col pallone

E' in corso una partititina in famiglia, otto contro otto, al campo di Carciato durante questa seconda seduta giornaliera a Dimaro

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

E' in corso una partititina in famiglia, otto contro otto, al campo di Carciato durante questa seconda seduta giornaliera a Dimaro. Alla quale, però, non sta prendendo parte Mathias Olivera. Per il neoacquisto allenamento differenziato con il pallone per non affrettare i tempi: l'uruguaiano è reduce da un infortunio al ginocchio rimediato a metà giugno in nazionale.