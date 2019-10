FOTOGALLERY - Red Bull Arena sarà una bolgia: già pronta la mega-coreografia per domani

E' già tutto pronto alla Red Bull Arena di Salisburgo, per il match che vedrà domani la squadra austriaca ospitare il Napoli di Ancelotti. L'impianto è già stato 'addobbato' per la coreografia che accoglierà i giocatori in campo domani sera, come mostrano le immagini raccolte dal nostro inviato a Salisburgo. Grande attesa per la sfida di domani con il Salisburgo che ha invitato i tifosi a recarsi in tempo per l'ingresso delle squadre in modo da poter partecipare alla coreografia che coinvolgerà tutto lo stadio. Il club austriaco ha ricordato anche le diverse attività previste all'esterno dello stadio, con tanto di Dj che accompagnerà il pre-partita.