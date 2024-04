Frosinone, Di Francesco in conferenza: "Per le forze in campo e il coraggio meritavamo anche di vincere"

Eusebio Di Francesco interverrà nella sala conferenze dello stadio Maradona per rispondere alle domande della stampa.

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco interverrà nella sala conferenze dello stadio Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

15.19 - Inizia la conferenza stampa.

"Abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello nonostante il rigore sbagliato poteva tagliarci le gambe. Abbiamo fatto qualche cambio, sulla fascia destra dove avevamo qualche difficoltà ho avuto grandissime risposte. La squadra ha rischiato qualcosa, ma per fare risultato al Maradona devi farlo. Il pareggio ci sta per quello visto".

Frosinone è ancora padrone del proprio destino? "Dobbiamo guarade a noi stessi, siamo ancora padroni del nostro destino. In questo momento stiamo raccogliendo qualcosina in più ma serve una vittoria, i pareggi non bastano ma teniamoci stretta questa grande prestazione".

Meritavate di vincere? "Se dobbiamo guradare la partita a 360° no, ma per le forze in campo e il coraggio sì. Sono sempre sincero nel bene e nel male, a volte mi tolgo più che dare".

Rischiato l'uno contro uno contro Osimhen, rischio calcolato? "C'è lavoro dietro e una filosofia. Paradossalmente al di là di quella palla sbagliata da Romagnoli dove ha sbagliato Osimhen rischiavamo di più quando eravamo bassi. Abbiamo fatto benissimo quando eravamo alti, ho avuto una serie di risposte positive che danno ancora più forza a questa prestazione".

Sui movimenti degli attaccanti. "Avevo visto la partita contro l'Atalanta, rimodello la squadra a seconda degli avversari. Il fatto di mettere un uomo dentro e uno aperto metteva in difficoltà il loro terzino".

Ha incontrato 3 volte il Napoli, la differenza di queste tre gare? "Ho fatto tesoro delle partite precedenti, perché sapevo le difficoltà che poteva crearci il Napoli e ho scelto questo sistema di gioco. Quando si affrontano le squadre di livello più alto non mi piace mettermi dietro e difendermi. Partire col presupposto di prenderle solo non mi garba, come diceva un vostro vecchio allenatore".

Turati? "Si sta dimostrando un portiere che può continuare a giocare in questa categoria. Sta migliorando e ne siamo felici".

15.28 - Termina la conferenza stampa.