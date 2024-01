Furia Mazzarri: spunta la frase urlata in faccia a Rapuano

La rabbia di Mazzarri è riassunta tutta nello sfogo in panchina subito dopo l’episodio che ha cambiato il match

© foto di www.imagephotoagency.it

La rabbia di Mazzarri è riassunta tutta nello sfogo in panchina subito dopo l’episodio che ha cambiato il match. «È una vergogna, state rovinando la partita» ha urlato in faccia a Rapuano, incredulo per il secondo giallo al suo centravanti.

La rabbia, soprattutto, nasce da un diverso metro di misura utilizzato dall’arbitro, in particolare nella prima frazione di gioco. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.