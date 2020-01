Gattuso a Striscia: "Subiamo gol assurdi, andremo da San Gennaro! Contento di essere qui..."

Tre sconfitte ed una vittoria in quattro partite. La media punti di Gennaro Gattuso da quand'è alla guida del Napoli non è di certo delle migliori e il suo inizio negativo ha attirato l'attenzione di Striscia la Notizia, nota trasmissione satirica di Canale 5. L'inviato Valerio Staffelli, infatti, ha raggiunto l'allenatore azzurro per la consegna del celebre Tapiro d'Oro: "Ospina? La colpa è mia, sono io che chiedo di giocare dal basso, ma arriveranno momenti migliori. Non so l'anno scorso, è tanti anni che il Napoli va bene. E' il momento negativo, bisogna stringere i denti e continuare a lavorare.

San Gennaro? Bisogna andarci in visita tutti assieme, perché prendiamo dei gol assurdi.

Ingrediente? Bisogna lavorare e stare tranquilli, dopo sicuramente i risultati verranno. Stiamo commettendo degli errori e subiamo dei gol assurdi.

Napoli? Mi trovo bene, lavoriamo, sono contento di essere qua. E' una squadra forte che attraversa un momento negativo, ne usciremo. Tapiro porta bene? Speriamo!".