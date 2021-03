Gattuso concede due giorni di riposo: ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì

Alla prima settimana tipo a sua disposizione, Rino Gattuso sceglie di concedere due giorni di riposo al Napoli, la squadra che ha disputato più partite in questo 2021 tra le italiane, alla vigilia di un trittico da brividi contro Milan, Juventus e Roma, tutte in trasferta. La ripresa degli allenamenti, dunque, dopo il 3-1 al Bologna di ieri sera, è fissata per mercoledì.

Lo rende noto lo stesso club azzurro tramite il proprio sito ufficiale: "Dopo il successo sul Bologna, il Napoli riprenderà mercoledì gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20.45)".