Gattuso è certo di quello che ha detto?

Gli azzurri stanno facendo tanta fatica in campionato anche per merito dei vari infortuni che stanno costringendo Gattuso a delle soluzioni d'emergenza. Uno dei tanti problemi che attanaglia il Napoli è sicuramente quello relativo a Faouzi Ghoulam: in questa stagione l'algerino non è riuscito a trovare pace per colpa di continui problemi fisici, di conseguenza quando manca Mario Rui si sono alternati Luperto, che però non ha spinta e su quella fascia il Napoli basa la sua costruzione, e Di Lorenzo, perdendolo però a destra e snaturandolo. Sarebbe importante perr questo recuperare l'algerino per la seconda parte di stagione.

GHOULAM - Il caso dell'algerino è diventato ormai un mistero: non scende in campo dalla gara contro il Torino del 6 ottobre scorso. Il terzino ha confezionato solo 5 presenze tra Serie A e Champions, ma Gattuso in conferenza stampa post sconfitta con l'Inter, ha svelato che potrebbe tornare a breve a disposizione dicendo: "Non ha nulla di grave".

CHIAREZZA - Gattuso sogna di ritrovare il Faouzi di un tempo, quello decisivo sulla corsia mancina che incantava a suon di assist e prestazioni da urlo, da molti etichettato come il migliore terzino d'Europa. Il Napoli, però, dovrà far luce sulla reale condizione di Ghoulam: il mercato è aperto, se serve un terzino sinistro bisogna capirlo il prima possibile.