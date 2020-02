Gattuso e l'influenza: "Fabian out, Demme parte da solo per non rischiare. Su Allan, KK e Mertens..."

Nella conferenza stampa odierna (qui), il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori in vista della sfida di domani.

Recuperi qualcuno, ma ne perdi altri? "Fabian è da 4 giorni che non si allena, sta veramente male, non verrà convocato. Demme da tre giorni non riesce... parte da solo e non con la squadra per non rischiare, domani lo valutiamo. Koulibaly ha dato continuità al lavoro, non è ancora al 100%, Maksimovic lo è, domani valutiamo se giocherà. Mertens anche lui ha fatto buoni lavori, sicuramente sarà convocato ed anche Allan ha lavorato bene negli ultimi giorni e verrà convocato".

Senza Demme, Lobotka agirà regista? "Vediamo, io non aiuto i miei colleghi, faccio fatica io a capire... il Napoli mi ha messo una persona a disposizione che controlla, vede gli avversari, come facciamo noi i sacrifici è giusto li facciano anche loro. Quello che farò, lo vedrete domani".