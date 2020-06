Gazzetta - ADL ha fatto di tutto per convincere Callejon: lo spagnolo ha già deciso

Futuro non più in bilico per José Maria Callejon, ormai sembra scontato l'addio a fine stagione. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Aurelio De Laurentiis ha fatto di tutto per trattenerlo senza riuscirci, però, nonostante gli avesse proposto un contratto della stessa portata di quello attuale, ovvero, 3 milioni di euro a stagione. Nel giocatore, evidentemente, è prevalsa in modo particolare la volontà di ritornarsene a giocare nella Liga, da dove è partito, per finire la carriera in patria".