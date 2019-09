Gazzetta attacca Lozano: "Dopo la Juve non si è mai visto, Ancelotti resta fiducioso"

Lozano fatica ma Ancelotti non è preoccupato. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica un approfondimento all'attaccante messicano, in ombra nella sfida al Cagliari: "La frenata è stata brusca dopo la partenza sparata e il gol alla Juve all’esordio col Napoli. Quello scatto bruciante, lasciando sul posto De Ligt, e il tocco per il 2-3, aveva entusiasmato Napoli. Eccolo il giocatore inseguito per 8 mesi. Eccolo, colui che dovrà garantire ad Ancelotti una migliore qualità e soprattutto la profondità che spesso è mancata. Bene, la notte dell’Allianz Stadium è stato l’unico momento in cui Napoli ha potuto ammirare le qualità dell’attaccante messicano. Dopo la Juventus, di Hirving Lozano s’è visto poco o niente. L’allenatore l’ha alternato in posizioni diverse, ma il suo contributo è stato, fin qui, ridotto rispetto alle sue capacità. Contro il Cagliari, Ancelotti l’ha schierato al fianco di Mertens e dopo la partita ha dichiarato che quello è il ruolo dove il giocatore esprime il meglio di sé. Ancelotti, in ogni modo, non è preoccupato: conosce bene le qualità del ragazzo seguito dal Mondiale russo. Ne ha condiviso l’importanza con Cristiano Giuntoli e - coi suoi 42 milioni - è stato l’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis".