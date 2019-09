Gazzetta: "Convenzione, firma la prossima settimana, possibilità museo al San Paolo"

Si è concluso con un nuovo appuntamento per la prossima settimana l’incontro per la firma della Convenzione tra il calcio Napoli e il Comune per l’utilizzo dello stadio San Paolo. Ecco quanto rivela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "La nuova convenzione prevede un accordo di 5 anni più altri 5 per dare continuità all’intesa in modo che il Napoli possa usufruire del San Paolo anche in funzione prospettica, eliminando del tutto lo spettro che lo società decida di andare a giocare altrove come spesso è stato minacciato dal presidente De Laurentiis. La nuova convenzione prevede che il Napoli potrà apportare modifiche all’impianto dietro richiesta all’amministrazione. De Laurentiis, dunque, potrà allestire il museo del Napoli con una sala d’intrattenimento per i turisti. Intanto, però, serve la firma delle parti che dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana.".