Gazzetta - Emergenza in difesa, la soluzione di Ancelotti: sorpresa Hysaj da centrale?

Il Napoli ha cinque centrali in rosa, ma soltanto due disponibili per la prossima sfida al Brescia: Koulibaly è squalificato, Maksimovic e Tonelli infortunati, per cui restano solo Manolas e Luperto. Alla sesta giornata di campionato c'è già una piccola emergenza per Carlo Ancelotti, che sta valutando anche una soluzione alternativa.

SORPRESA - Come riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, l'allenatore reggiano tra le varie alternative sta valutando anche quella di utilizzare Elseid Hysaj da centrale di difesa. D'altronde di terzini destri in rosa ce ne sono tre e, di certo, l'albanese è il più difensivo e, di conseguenza, il più adattabile in quella posizione.