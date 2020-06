Gazzetta - Fastidio muscolare ha condizionato Mertens con la Juve: a Verona spazio a Milik

Un Dries Mertens che necessità probabilmente di riposo dopo il grande sforzo profuso contro la Juventus. Come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il belga nella trasferta di Verona dovrebbe avere un turno di riposo con Arek Milik che partirà dal primo minuto.

“Dries Mertens è alle prese con un fastidio muscolare che l’ha condizionato parecchio contro la Juventus” sottolinea la rosea, che spiega come questa grande competitività all’interno del gruppo non possa che far bene considerando le tante partite da giocare in un periodo così ristretto.