Gazzetta - Gabriel sarà l'erede di Koulibaly: tutto fatto, si chiude dopo l'addio del senegalese

Dopo Osimhen, il Napoli acquisterà ancora dal Lille. Sembra fatta per il difensore Gabriel Magalhaes, centrale brasiliano classe '97, individuato dalla dirigenza come erede di Koulibaly. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Gattuso lo ha voluto fortemente e la chiusura col club francese ci sarà non appena andrà via il difensore senegalese.