Gazzetta - Gattuso arrabbiato con la squadra: non gli è andato giù l'atteggiamento

"Allora, l’errore ci può stare, ma dopo avremmo dovuto restare concentrati e reagire. Invece, abbiamo consumato energie nel discutere con l’arbitro e il guardalinee. E questo non è possibile". Nell'analisi di Atalanta-Napoli, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulle parole nel dopo gara di Rino Gattuso, evidenziando il fastidio del tecnico per un atteggiamento errato della squadra in un match così delicato.

La rosea sottolinea come Gattuso ce l'abbia con i suoi ragazzi che hanno protestato troppo in campo, distraendosi continuamente. Un atteggiamento, quello dei suoi giocatori, che l’ha indispettito parecchio".