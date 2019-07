Gazzetta - Hysaj andrà alla Roma! C'è la volontà di chiudere e si troverà l'accordo

Elseid Hysaj è il vero obiettivo per la fascia destra della Roma. Le due società ne stanno parlando, soprattutto per trovare la formula giusta, visto che la società di De Laurentiis chiede 20 milioni e la Roma a quella cifre non ci vuole arrivare. L’affare, secondo La Gazzetta dello Sport. potrebbe andare in porto presto, perché c’è la volontà di tutte le parti di portarlo a conclusione.