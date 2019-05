Gazzetta - La banca Lazard valuta il club per conto di alcuni investitori ma ADL non vuole cedere

L’indiscrezione lanciata dal Sole 24 Ore secondo cui ci sarebbero alcuni istituti internazionali disposti ad acquistare il Napoli è diventata presto di grande interesse per i tifosi azzurri e la stampa sportiva. “Nelle ultime ore, però, s’è diffusa la notizia che la banca d’affari Lazard, abbia avuto mandato di cedere il Napoli. Ma, in realtà, si starebbe soltanto interessando alla documentazione. E non è la sola, perché ci sarebbero altri istituti interessati alla questione”, spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Stando al quotidiano, comunque, l’ipotesi cessione non è di immediato interesse: “il Napoli è un club sano, proiettato verso una crescita futura e, dunque, l’eventualità di cederlo non è assolutamente tra le priorità del presidente”, scrive la Gazzetta.