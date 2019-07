Gazzetta - La Roma pensa a Milik: pronto l'assalto se Icardi passa al Napoli. Girandola con Dzeko

Una clamorosa girandola di attaccanti che coinvolge Inter, Napoli e Roma sta mobilitando radio Mercato. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcuni rumors di calciomercato che registrano un Mauro Icardi pronto a valutare l'ipotesi del Napoli e - in caso - la Roma alla finestra per un eventuale assalto a Arkadiusz Milik. Sullo sfondo la trattativa tra Inter e Roma per Edin Dzeko: i giallorossi chiedono 20 milioni, l’Inter è ferma a 12 milioni.