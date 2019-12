Gazzetta - La Roma sogna Mertens: per Fonseca è l'ideale vice Dzeko

La Roma sogna in grande col nuovo proprietario Friedkin che ha grandi progetti per rinforzare la squadra. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che per Fonseca l'ideale vice Dzeko è Dries Mertens. Il quotidiano fa sapere che i giallorossi ci proveranno ma il belga dovrebbe abbassare le sue pretese d’ingaggio, attualmente ferme sui 4 milioni a stagione per 3 anni (più bonus sparsi), senza contare che il Napoli sta provando a trattenerlo. Un nome, quello di Mertens, che fa sognare i tifosi della Roma.