Gazzetta - Mertens-Callejon, le richieste economiche trovano l'opposizione di ADL

Quale sarà il futuro di Mertens e Callejon? I due simboli del Napoli sono in scadenza di contratto ma non c'è ancora accordo per il rinnovo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che tra le parti c'è ancora distanza: "Callejon guadagna 3 milioni di euro a stagione e ne ha chiesti 4 per i prossimi tre anni. Mertens, invece, ha uno stipendio di 4 milioni all’anno e ne vorrebbe 5 per il prossimo triennio. Richieste che hanno trovato l’opposizione di De Laurentiis". A quanto pare, il patron del Napoli valuta gli stipendi anche in base alle prospettive di carriera e i due hanno già 32 anni. Il quotidiano aggiunge: "L’offerta del presidente, in ogni modo, è milionaria ma non raggiunge quanto chiesto dai giocatori ai quali ha lasciato la scelta di decidere cosa fare. All’orizzonte si prospettano per entrambi mega offerte dalla Cina, sono stati contattati da Rafa Benitez".