Gazzetta su Lozano: "Andrà via, ma c'è il rischio minus-valenza"

Il Napoli pensa inevitabilmente al futuro e dovrà prendere presto una decisione su Hirving Lozano. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il messicano potrebbe partire in estate, ma c'è il rischio di non recupeare la cifra investita la scorsa estate per strapparlo al Psv.

"Sarà soprattutto Lozano - scrive il quotidiano - che dovrà trovare una collocazione per il rilancio: proprio e della relativa quotazione di mercato, visto che il messicano meno di un anno fa è costato 42 milioni di cartellino, oltre alle commissioni. E qui si rischia la minusvalenza"