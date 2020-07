Gazzetta sulla formazione: "In porta Ospina recupera ma verrà confermato Meret, novità in difesa"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Gattuso in vista della sfida di questa sera contro il Milan. In porta ci sarà ancora una volta Meret nonostante il rientro certo di Ospina, mentre in difesa rientra Koulibaly e potrebbe fargli posto Manolas che è comunque reduce da un problema fisico. In mediana torna Demme ma Lobotka è in gran forma e dunque il dubbio resisterà fino alla vigilia della sfida.