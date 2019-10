Genny 'La Carogna' rimproverò Lavezzi per le notti in discoteca: fatti risalgono al 2012-13

Genny 'La Carogna' rimproverò Lavezzi per le notti in discoteca. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che riporta le ultime notizie emerse dai verbali depositati in cancelleria dopo che Gennaro Di Tommaso è diventato collaboratore di Giustizia: "Ezequiel Lavezzi frequentava una discoteca in cui si spacciava droga, Genny la carogna lo incontrò per caso e si infuriò: è lui stesso, per anni trafficante di stupefacenti e oggi collaboratore di giustizia, a riferire questo episodio che risale a diversi anni fa. Il verbale è stato depositato alla cancelleria della quarta sezione della Corte di Appello, davanti alla quale si sta celebrando il processo in cui Genny (Gennaro De Tommaso) è imputato. I fatti risalgono al periodo 2012-2013, Gennaro dunque, va in una nota discoteca e si imbatte nel Pocho. La cosa non gli piace: nel locale, infatti, come lui, da addetto ai lavori sa bene, circola droga. Affronta Lavezzi a muso duro, lo rimprovera. I due litigano animatamente. Poi la situazione torna tranquilla e il giorno successivo De Tommaso cerca il calciatore, lo incontra a Castel Volturno, grazie anche al direttore sportivo Pier Paolo Marino, e ha con lui un chiarimento".