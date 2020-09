Ghoulam, braccio di ferro con ADL per la buonuscita prima dell'addio

Titoli di coda per Faouzi Ghoulam e la sua avventura al Napoli. Sembra essere giunta al capolinea la storia dell'algerino in maglia azzurro, con Jorge Mendes che è pronto a portarlo in Premier League. Prima dell'addio, però, resta da risolvere la questione con il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il classe '91 vuole una buoniscita dal club prima di accettare ogni trasferimento.

“Sempre Oltremanica c’è anche il Wolverhampton, che è intenzionato a prendersi Ghoulam, anche lui impegnato in un ‘amichevole’ braccio di ferro con De Laurentiis per ottenere una lauta buonuscita. È sempre una questione di pounds” scrive il quotidiano.